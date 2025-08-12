На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Росавиации рассказали, кого подключили к системе согласования полетов БПЛА

Росавиация: к системе согласования полетов БПЛА подключены 1,5 тысячи органов
Shutterstock

В 2025 году Росавиация подключила к единой системе по согласованию полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1,5 тысячи органов местного самоуправления. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главы ведомства Андрей Потемкин.

Отмечается, что систему, которая будет работать по принципу «одного окна», разработали в конце 2024 года. Она позволит пользователю начертить маршрут полета и сразу понять, какие согласования необходимо получить. Затем система самостоятельно их направит в нужное ведомство, соберет ответы и вернет результат.

«Начался процесс уже ее практического применения. Мы в этом году уже подключили 1,5 тысячи органов местного самоуправления к ней», — уточнил Потемкин.

1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому в стране появился новый класс воздушного пространства H («эйч») для беспилотников.

Документом внесены изменения в правила использования воздушного пространства. Как заявили в правительстве, данное решение создаст условия для развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.

Ранее в Минтрансе рассказали, когда начнется активное применение дронов в доставке.

