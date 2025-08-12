На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных

Депутаты ГД призвали упростить требования к указанию паспортных данных
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении заявлений, соответствующее обращение они направили главе Минюста Константину Чуйченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы отметили, что для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД достаточно лишь серии и номера документа. При этом сбор и хранение остальной информации они назвали избыточным.

В связи с этим депутаты предложили разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера.

Авторы подчеркнули, что это в совокупности с цифровыми возможностями и действующим законодательством станет «важным шагом для упрощения бюрократических процессов».

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил включить данные СНИЛС в паспорта россиян, чтобы избежать путаницы и избавить граждан от лишних бюрократических проволочек.

Сейчас в паспорт вносятся данные о заграничном паспорте, постановке на воинский учет, группе крови, детях, семейном положении и постоянной регистрации.

Ранее стало известно, что мессенджер Max станет обязательным для электронной подписи документов.

