Данные СНИЛС предложили включить в паспорт

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил включить данные СНИЛС в паспорта россиян, чтобы избежать путаницы и избавить граждан от лишних бюрократических проволочек. Такое предложение он высказал в интервью NEWS.ru.

Сейчас в паспорт вносятся данные о заграничном паспорте, постановке на воинский учет, группе крови, детях, семейном положении и постоянной регистрации.

«Почему не внести и не иметь в паспорте номер СНИЛС, который, соответственно, не меняется? Можно на первом этапе сделать это добровольно», — подчеркнул он.

До этого Минцифры РФ предложило упростить процесс получения СНИЛС для иностранцев.

В частности, предлагается, чтобы центры обслуживания могли с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) направлять сведения об иностранце в Социальный фонд для получения СНИЛС. Далее документ будет использоваться для создания подтвержденной учетной записи Госуслуг.

Ранее россиянка лишилась жилья и машины, продиктовав по телефону номер СНИЛС.