На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ хотят внедрить во всех банках возможность переводов на благотворительность

Депутат ГД предложила внедрить во всех банках переводы на благотворительность
true
true
true
close
ArtMari/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна ЛантратоваСправедливая Россия — За правду») обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с призывом стимулировать создание сервисов, которые бы обеспечивали возможность заниматься благотворительностью. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, рассмотреть целесообразность издания рекомендаций Банка России, направленных на создание во всех крупных банках и экосистемах страны сервисов, облегчающих для граждан участие в благотворительности», — сказано в письме.

В обращении Лантратова подчеркнула, что в текущих условиях граждане России демонстрируют высокую готовность к активному участию в благотворительных инициативах, отмечая значительный «благотворительный» потенциал населения.

В качестве подтверждения она привела данные ВЦИОМ, согласно которым за последние 4–5 лет 73% россиян принимали участие в благотворительности, что является наивысшим показателем за весь период исследований. При этом доля граждан, вовсе не участвовавших в благотворительных проектах, сократилась до 25%, что в два раза меньше, чем в 2007 году.

В мае один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил в своем блоге о планах потратить все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет.

Ранее блогер собрал €500 тысяч для «нуждающихся палестинцев» и потратил на машины и часы Rolex.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами