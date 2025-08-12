В РФ хотят внедрить во всех банках возможность переводов на благотворительность

Депутат ГД предложила внедрить во всех банках переводы на благотворительность

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с призывом стимулировать создание сервисов, которые бы обеспечивали возможность заниматься благотворительностью. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, рассмотреть целесообразность издания рекомендаций Банка России, направленных на создание во всех крупных банках и экосистемах страны сервисов, облегчающих для граждан участие в благотворительности», — сказано в письме.

В обращении Лантратова подчеркнула, что в текущих условиях граждане России демонстрируют высокую готовность к активному участию в благотворительных инициативах, отмечая значительный «благотворительный» потенциал населения.

В качестве подтверждения она привела данные ВЦИОМ, согласно которым за последние 4–5 лет 73% россиян принимали участие в благотворительности, что является наивысшим показателем за весь период исследований. При этом доля граждан, вовсе не участвовавших в благотворительных проектах, сократилась до 25%, что в два раза меньше, чем в 2007 году.

