Блогер собрал €500 тыс. для «нуждающихся палестинцев» и потратил на машины и часы Rolex

Блогер из Германии Абдель Хамид предстал перед судом по обвинению в мошенничестве после того, как собрал почти полмиллиона евро под предлогом помощи нуждающимся палестинцам, пишет Daily Mail.
По данным следствия, с 2021 года по октябрь 2024 года Хамид организовал 37 онлайн-кампаний по сбору средств, утверждая, что все пожертвования направляются на помощь жителям сектора Газа и других пострадавших регионов. Однако лишь небольшая часть собранных денег действительно пошла на благотворительность — все остальное мужчина потратил на роскошный образ жизни.
В ходе судебного разбирательства в Земельном суде Дюссельдорфа Хамид признал себя виновным в мошенничестве. Следствие установило, что он перевел на свой счет €497 тысяч и использовал эти средства на покупку дорогих автомобилей, дизайнерской одежды, лимузина и элитных часов Rolex.
При этом, как выяснилось, Хамид получал социальные пособия от местного центра занятости. Сейчас проводится отдельное расследование по факту возможного мошенничества с государственными выплатами.
«Этот случай демонстрирует, насколько важно тщательно проверять благотворительные кампании в интернете. Люди доверяют, а мошенники этим злоупотребляют», — заявил глава региональной полиции.
Ране отец рассказал, что продает свои часы Rolex, чтобы собрать деньги на лечение дочери.