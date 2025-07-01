Блогер собрал €500 тыс. для «нуждающихся палестинцев» и потратил на машины и часы Rolex

Немецкий блогер купил Rolex и машины на деньги, собранные на благотворительность

Блогер из Германии Абдель Хамид предстал перед судом по обвинению в мошенничестве после того, как собрал почти полмиллиона евро под предлогом помощи нуждающимся палестинцам, пишет Daily Mail.

По данным следствия, с 2021 года по октябрь 2024 года Хамид организовал 37 онлайн-кампаний по сбору средств, утверждая, что все пожертвования направляются на помощь жителям сектора Газа и других пострадавших регионов. Однако лишь небольшая часть собранных денег действительно пошла на благотворительность — все остальное мужчина потратил на роскошный образ жизни.

В ходе судебного разбирательства в Земельном суде Дюссельдорфа Хамид признал себя виновным в мошенничестве. Следствие установило, что он перевел на свой счет €497 тысяч и использовал эти средства на покупку дорогих автомобилей, дизайнерской одежды, лимузина и элитных часов Rolex.

При этом, как выяснилось, Хамид получал социальные пособия от местного центра занятости. Сейчас проводится отдельное расследование по факту возможного мошенничества с государственными выплатами.

«Этот случай демонстрирует, насколько важно тщательно проверять благотворительные кампании в интернете. Люди доверяют, а мошенники этим злоупотребляют», — заявил глава региональной полиции.

Ране отец рассказал, что продает свои часы Rolex, чтобы собрать деньги на лечение дочери.