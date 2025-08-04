В Госдуме призвали навсегда выдворять из РФ родственников мигрантов-преступников

Из России нужно депортировать всех мигрантов, которые судимы за особо тяжкие преступления, навсегда запретив им въезд в страну. Более того, выдворять следует и всех их родственников, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов, сообщил он 360.ru.

Документом предлагается запретить въезд в Россию иностранцам, совершившим преступления здесь или за рубежом вне зависимости от того, снята и погашена их судимость или нет. Принятие законопроекта позволит снизить количество преступлений, совершаемых мигрантами, убежден Миронов.

«К огромному сожалению, криминальное прошлое выходцев из стран Средней Азии для наших правоохранительных органов является тайной за семью печатями, — пояснил он. — Никто толком не знает, чем занимались или запятнали себя мигранты у себя на родине до приезда в Россию».

По мнению депутата, останавливаться на высылке преступников-мигрантов не стоит – необходимо также выдворять из страны семейные кланы, то есть всех близких родственников иностранцев, допустивших нарушение российских законов.

Напомним, минтруд России предлагает запретить работу иностранцам в сфере услуг, если они не владеют русским языком. Инициатива касается должностей, требующих общения с людьми — продавцов, водителей, медиков. Сейчас приезжающие по квоте мигранты освобождены от экзамена по русскому, но ведомство считает, что это правило нужно пересмотреть.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить мигрантам бесплатно учиться в школах.