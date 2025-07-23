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В Госдуме фразой из трех слов описали позицию по мигрантам

Депутат Госдумы Луговой о мигрантах в России: приехал, отработал и домой
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Павел Бедняков/РИА Новости

Семьям трудовых мигрантов, которые нелегально проживают в России и при этом навязывают свои традиции и правила, в РФ не место. Позиция для них должна быть следующая: «Приехал, отработал и домой», написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Нелегалов — выдворять сразу после выявления. Остановить бесконтрольный въезд в Россию семей трудовых мигрантов (...) Практику бездумной миграции давно пора прекращать», — написал депутат.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятые думой законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, начали действовать в России.

Он напомнил, что с 2024 года нижняя палата парламента приняла 16 законов, направленных против нелегальной миграции, которые стали основой для работы МВД, Генпрокуратуры и других ведомств. В частности, были ужесточены наказания за организацию незаконной миграции. Также с 1 апреля 2025 года заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы в России и другое.

Ранее сообщалось, что только 3% россиян считают мигрантов полезными для экономики.

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