Авиакомпания отменила рейс из-за приступа диареи у пассажирки

Пищевое отравление и диарея у пассажирки сорвали вылет рейса из Португалии в США

Авиакомпания была вынуждена отменить рейс после того, как у пассажирки началась диарея. Об этом она сама рассказала в TikTok, пишет New York Post.

Меган Рейнертсен, няня и начинающая актриса из США, заявила, что авиакомпания United Airlines отменила вылет рейса из Португалии до Индианаполиса, когда у нее внезапно начался неконтролируемый приступ диареи.

По словам американки, его причиной стало пищевое отравление из-за недожаренного бургера, который она съела накануне вылета. Когда Меган оказалась в самолете, ее состояние резко ухудшилось.

Женщина испытывала сильные боли, судороги и частые позывы в туалет, что мешало другим пассажирам. Когда ее вырвало, стюардесса сообщила о ситуации пилотам.

Тогда рейс отменили, и на место вызвали специалистов по борьбе с опасными биологическими отходами для уборки салона. Из самолета Меган вывезли на инвалидной коляске. В вирусном ролике американка попросила прощения у своих попутчиков, чьи планы пострадали из-за нее.

