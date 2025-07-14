Пара курила в туалете самолета и сорвала трансатлантический перелет

Мужчина и женщина закурили на борту самолета, подрались и сорвали рейс в Лондон

Трансатлантический перелет был сорван из-за пары, которую застукали за курением в туалете самолета. Об этом сообщает Mirror.

Нештатная ситуация произошла 8 июля на борту лайнера, выполнявшего рейс авиакомпании TUI из Канкуна в Лондон. Все началось с того, что мужчина и женщина начали курить в туалете самолета, несмотря на строгий запрет. Экипаж несколько раз делал им замечания, но нарушители игнорировали требования, а затем между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку.

Тогда пилот самолета принял решение об экстренной посадке аэропорту 30-тысячного города Бангор в американском штат Мэн. После приземления американские пограничники вывели нарушителей из самолёта. Остальным пассажирам пришлось провести ночь в отеле, ожидая нового рейса до Лондона. Только на следующий день они смогли продолжить путь и благополучно вернулись домой.

Известно, что нарушители порядка избежали уголовного преследования. Как уточняется, их депортировали обратно разными рейсами.

Ранее самолет совершил экстренную посадку после того, как пассажир помочился в проходе.