В США произошел взрыв на заводе крупной сталелитейной компании

На заводе сталелитейной компании US Steel, расположенном в американском штате Пенсильвания, произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Журналисты уточнили, что инцидент произошел в городе Клэртон. В результате взрыва пострадали несколько человек.

«Взрыв произошел в «камере реверса» батареи 13/15. Камера выполняет функцию механического регулятора, обеспечивая равномерное пропекание угля в печи», — говорится в материале.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил в социальной сети Х, что его администрация поддерживает связь с властями Клэртона. Он отметил, что сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и полиция штата уже работают на месте происшествия.

U.S. Steel — американская сталелитейная компания. По состоянию на 2024 годы, она была третьей крупнейшей организацией в США и 29-й в мире. В июне 2025 года компания была поглощена японской Nippon Steel.

В июле в Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика случился взрыв. Впоследствии на месте появилось оранжевое токсичное облако, которое могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей.

Ранее в Сербии произошел взрыв на военном заводе.