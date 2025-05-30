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В Сербии произошел взрыв на военном заводе

N1: несколько человек пострадали при взрыве на военном заводе в сербском Вальево
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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел на территории военного завода «Крушик», расположенного в сербском городе Вальево. Об этом сообщил местный телеканал N1.

По информации журналистов, взрыв произошел утром около 7:40 по местному времени (8:40 мск). В тот момент на предприятии проводились регулярные работы по прессованию пентритов.

«Один сотрудник получил травмы в виде порезов, а у четырех работников появились симптомы в виде шума в ушах. Рабочие были направлены в <...> больницу для оказания помощи», — говорится в материале.

27 мая примерно в 11:57 по местному времени (6:57 мск) на востоке КНР произошел взрыв на химическом заводе. Центральное телевидение Китая сообщило, что взрыв зафиксировали в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 232 сотрудника экстренных служб и 55 единиц техники. Как написала газета South China Morning Post, в результате взрыва пострадали 19 человек. Еще 11 пропали, при этом как минимум пятерым из них выжить не удалось.

Ранее в Башкирии на предприятии по производству парафина произошел взрыв с последующим возгоранием.

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