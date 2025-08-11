На Кубани закрыли рынок, где отравившиеся туристы покупали чачу

В Сириусе закрыли рынок, где продавали некачественный алкоголь

Власти Сириуса закрыли рынок, где продавали некачественный алкоголь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федеральной территории.

«Казачий» рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений и убран за счет средств бывшего арендатора», — говорится в сообщении федеральной территории.

В массовом отравлении чачей с рынка пострадали не менее десяти человек. Люди покупали кустарный алкоголь у местных продавцов, некоторые туристы везли домой в качестве угощения. Позже в бутылках обнаружили метиловый спирт.

7 августа суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее уфимка ослепла после того, как попробовала чачу из Сочи.