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Россиянина обвинили одновременно в приставаниях к ребенку и дискредитации армии

Осторожно, новости: москвича обвинили в педофилии и дискредитации ВС РФ
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Жителя Зеленограда в Московской области обвинили в педофилии и дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

«В конце июня 37-летнего зеленоградца Дениса П. арестовали по делу о педофилии. По версии следствия, он приставал к ребенку, которому не исполнилось 14 лет. После того как подозреваемого поместили в СИЗО, его соцсети начали изучать сотрудники центра «Э». Оказалось, что Денис сидел во «ВКонтакте» с фейка», — говорится в посте.

Силовики нашли в соцсетях фигуранта еще несколько эпизодов дискредитации российских военных.

«С начала СВО Денис беспокоился о своих родственниках из Запорожской области, которые ушли воевать, выкладывал призывы для «Русского военного корабля», а на аватарку ставил украинский тризуб», — добавляет канал.

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