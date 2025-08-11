В Госдуме выступили против запрета звонков через иностранные мессенджеры

Миронов выступил против запрета звонков через мессенджеры WhatsApp и Telegram

Крупнейшие российские сотовые операторы должны усилить борьбу с телефонными мошенниками, а не предлагать запрет звонков через мессенджеры. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в интервью ТАСС.

10 августа Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщал, что операторы связи предлагают запретить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram, чтобы решить сразу несколько проблем, связанных с экономическим положением компаний и кибербезопасностью.

По словам Миронова, статистика за 2024 году свидетельствует о том, что большинство мошеннических звонков идут через крупнейших сотовых операторов. Вместо того чтобы пытаться установить официальную монополию на связь, операторам следует избавиться от провалов в борьбе с мошенниками», подчеркнул политик.

Он добавил, что операторы связи должны закрывать уязвимости, ужесточать фильтрацию и блокировку вызовов от мошенников, причем для абонентов эти услуги должны быть бесплатны.

Ранее россиян предупредили о массовых атаках мошенников в преддверии 1 сентября.