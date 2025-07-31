Россиян предупредили о массовых атаках мошенников в преддверии 1 сентября

В России в преддверии 1 сентября и непосредственно в этот день ожидается наплыв мошеннических атак на граждан. Они будут использовать самые разные схемы кражи средств у жителей, включая повышенный спрос на школьные товары, предупредил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Эксперт напомнил, что одной из самых часто используемых схем обмана остается завлечение людей фейковыми сайтами интернет-магазинов и обещаниями скидок. Также преступники будут активно рассылать вредоносные ссылки в соцсетях и мессенджерах, применять нейросети для «семейного» мошенничества – нужно быть готовыми к самым разным уловкам и ухищрениям злоумышленников, подчеркнул эксперт.

«Риски резко возрастают в августе из-за ажиотажа вокруг школьных покупок. Мошенники играют на желании сэкономить, поэтому критически важно проверять источники скидок и использовать технические средства защиты», — отметил Бедеров.

Он призвал проверять мнтернет-магазины, в том числе всегда обращать внимание на домен и отзывы пользователей. Кроме того, важно установить на устройствах запрет на установку приложений из неизвестных источников, а для оплаты товаров использовать отдельную банковскую карту с лимитом на онлайн-покупки. Ни в коем случае нельзя скачивать непонятные вложения, а при получении звонка от якобы родственника – класть трубку и перезвонить человеку по его номеру. Можно задать звонящему вопрос, ответ на который может знать только близкий человек, заключил киберэксперт.

До этого в МВД РФ сообщили, что телефонные мошенники начали обманывать детей, представляясь сотрудниками поликлиники или даже школьными медсестрами. Они убеждают детей, что для прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов с помощью онлайн-записи необходимо продиктовать полученный в SMS -код. В связи с этим МВД призвало родителей контролировать устройства несовершеннолетних и ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.

Ранее родителей предупредили о новой схеме телефонного мошенничества в отношении детей.