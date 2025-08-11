Заммэра Салехарда задержали по делу о крупном мошенничестве

Заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Токарчук, используя свое служебное положение и действуя в составе группы, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью свыше 3 млн рублей. При этом предусмотренные договором обязательства исполнены не были, а полученные деньги соучастники потратили по своему усмотрению.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ведомство добавило, что на индивидуального предпринимателя, связанного с этим эпизодом, также возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

О задержании Токарчука стало известно утром 11 августа. В мэрии признали это, но уточнили, что не располагают сведениями о проводимых следственными органами мероприятиях.

Ранее бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск.