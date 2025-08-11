На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Салехарде задержали заммэра Николая Токарчука

РИА Новости: мэрия Салехарда подтвердила задержание замглавы города Токарчука
Николай Токарчук/VK

В Салехарде задержали Николая Токарчука — заместителя мэра города, курирующего внутреннюю политику. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

«Администрация Салехарда не отрицает факт задержания заместителя главы города Николая Токарчука», — заявили источники.

При этом в мэрии уточнили, что не располагают сведениями о проводимых следственными органами мероприятиях.

До этого бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей. При этом сам бывший чиновник не признает вину в совершении преступления.

По версии правоохранителей, Гендин получил от потерпевшей деньги за помощь в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ. По данным ТАСС, после ухода с госслужбы Гендин стал крупным бизнесменом.

Ранее бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск.

