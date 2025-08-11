Россиянину выплатили 700 тысяч задолженности по зарплате после вмешательства прокурора

В Москве 22-летний местный житель вернул у работодателя долг по зарплате благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Как уточнили в надзорном органе, молодой человек с 2023 года работал в коммерческой фирме на должности тестировщика. С января 2025 года ему перестали начислять вознаграждение, а когда сотрудник уволился, с ним не произвели окончательный расчет. Молодой человек обратился для защиты своих трудовых прав в прокуратуру.

«Прокуроры призвали недобросовестного работодателя к ответу — получив представление прокурора, он сразу же рассчитался с работником», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После вмешательства прокурора Москвы Максима Жука потерпевший получил от бывшего работодателя более 700 тысяч рублей.

