Россиянину выплатили 700 тысяч задолженности по зарплате после вмешательства прокурора

Москвичу выплатили 700-тысячный долг по зарплате после вмешательства прокурора
В Москве 22-летний местный житель вернул у работодателя долг по зарплате благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Как уточнили в надзорном органе, молодой человек с 2023 года работал в коммерческой фирме на должности тестировщика. С января 2025 года ему перестали начислять вознаграждение, а когда сотрудник уволился, с ним не произвели окончательный расчет. Молодой человек обратился для защиты своих трудовых прав в прокуратуру.

«Прокуроры призвали недобросовестного работодателя к ответу — получив представление прокурора, он сразу же рассчитался с работником», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После вмешательства прокурора Москвы Максима Жука потерпевший получил от бывшего работодателя более 700 тысяч рублей.

Ранее юрист рассказал, как «выбить» зарплату на неофициальной работе.

