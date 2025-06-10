Россиянам рассказали, как «выбить» зарплату на неофициальной работе

Россиянам, столкнувшимся с невыплатой зарплаты на неофициальной работе, нужно через суд доказать, что они приступили к труду по поручению работодателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Чтобы что-то взыскать с такого работодателя, придется доказать, что вы фактически приступили к работе. Согласно Трудовому кодексу, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. В такой ситуации работодатель обязан оформить трудовой договор в течение трех рабочих дней с момента начала фактического выполнения обязанностей. Если документ так и не был заключен в письменной форме — это серьезное нарушение со стороны работодателя. Однако, факт нарушения работодателем закона не является гарантией получения зарплаты для сотрудника. Шефа могут оштрафовать, но обязать выплатить заработанные деньги может только суд», — отметил Гусятников.

По его словам, россиянам без трудового договора в суде придется доказывать, что они фактически исполняли трудовые обязанности. Юрист уточнил, что для этого подойдут фотографии с места работы, скрины из переписки с работодателем, свидетельские показания, внутренние документы, на которых стоит ваша подпись. Гусятников добавил, что если ничего из этого нет, доказать что-то будет практически невозможно. Юрист сказал, что на практике работодатели не рискуют отказывать в заключении трудового договора сотрудникам, которые приходят в офис, участвуют в документообороте, взаимодействуют с коллективом, клиентами, контрагентами. Официально не оформляют в 99% случаев тех, кто работает удаленно, делает какие-то разовые работы, заключил Гусятников.

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