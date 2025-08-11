В России призвали увеличить минимальный размер стипендии до уровня МРОТ

В России необходимо увеличить минимальный размер стипендии для студентов, он должен доходить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) (более 22 тыс. рублей в 2025 году). С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в обращении к Председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву, передает Life.

Она отметила, что текущий размер студенческих выплат в районе 2,5-3 тыс. рублей недостаточен.

«Далеко не все студенты имеют возможность подрабатывать, и в любом случае работа вредит учебе. Многие направления учебы сложные, отнимают почти все время и силы. Например, медицинские вузы — уже к концу третьего курса за неуспеваемость отчисляются до половины студентов. Какая уж тут подработка?» — отметила она.

По ее мнению, в стране нужно установить дифференцированный размер стипендии. В этом случае он будет зависеть от успеваемости и участия студентов в научной, спортивной и общественной деятельности. Так можно будет снизить социальное напряжение среди студентов и поддержать социально уязвимые категории.

В июне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко говорил, что Правительство РФ готово рассмотреть возможность повышения стипендий до прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме рассказали, как в России будут поддерживать студенческие семьи.