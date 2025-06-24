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Правительство России может повысить стипендии

Кабмин РФ может повысить стипендии в РФ до прожиточного минимума
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Правительство РФ готово рассмотреть возможность повышения стипендий до прожиточного минимума. Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

«Студенты — ребята активные, они знают, как можно будет подработать. И мне кажется, что обязательно нужно эти вещи попытаться совмещать. А если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум», — заявил он.

При этом чиновник рассказал, что во время учебы работал на двух работах, чтобы обеспечить себя и супругу с детьми.

Сейчас размер прожиточного минимума в России составляет 19 329 рублей. При этом около миллиона студентов получают стипендии в размере от трех до 15 тысяч рублей.

До этого 89% россиян сочли нужным увеличение студенческих стипендий.

48% опрошенных согласились с тем, что размер минимальной стипендии должен быть не ниже прожиточного минимума, потому что из-за учебы студенты не могут работать.

Еще 31% призвали выплачивать стипендию в размере МРОТ, чтобы учащиеся могли полностью сосредоточиться на учебе и не думать о подработках. 10% опрошенных считают нужным привязать выплаты к размеру средней зарплаты по региону.

Ранее мошенники придумали новую схему с обманом студентов.

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