На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как в России будут поддерживать студенческие семьи

Депутат Кузнецова: студенческие семьи будут получать компенсацию аренды жилья
true
true
true
close
Freepik.com

Новый закон о статусе студенческой семьи позволит молодым супругам получать дополнительные льготы, в том числе повышенные выплаты при рождении ребенка, компенсацию аренды жилья, а также претендовать на льготные ипотечные программы. Об этом «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Депутат напомнила, что речь идет о браке молодых людей в возрасте до 35 лет, где хотя бы один супруг является студентом вуза или колледжа или воспитывает ребенка в одиночку в период обучения.

«Сейчас мы анализируем меры, чтобы сформировать золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Это в том числе жилищная поддержка — от семейных общежитий до собственного жилья, а также компенсаций за найм. Такая мера пока не очень распространена, но мы понимаем, насколько она востребована», — отметила Кузнецова.

По ее словам, в российских университетах также планируют создавать инфраструктуру присмотра и ухода за детьми. Помимо этого, более чем в 30 субъектах учредили выплаты в размере до 1 млн рублей для таких пар и определили льготные условия обучения для семей.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «студенческая семья» в законодательство о молодежной политике. Закон расширяет меры поддержки молодых семей, включая студентов, обучающихся очно или очно-заочно.

Ранее сообщалось, что в России появится цифровой студенческий билет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами