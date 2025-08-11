В Госдуме рассказали, как в России будут поддерживать студенческие семьи

Новый закон о статусе студенческой семьи позволит молодым супругам получать дополнительные льготы, в том числе повышенные выплаты при рождении ребенка, компенсацию аренды жилья, а также претендовать на льготные ипотечные программы. Об этом «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Депутат напомнила, что речь идет о браке молодых людей в возрасте до 35 лет, где хотя бы один супруг является студентом вуза или колледжа или воспитывает ребенка в одиночку в период обучения.

«Сейчас мы анализируем меры, чтобы сформировать золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Это в том числе жилищная поддержка — от семейных общежитий до собственного жилья, а также компенсаций за найм. Такая мера пока не очень распространена, но мы понимаем, насколько она востребована», — отметила Кузнецова.

По ее словам, в российских университетах также планируют создавать инфраструктуру присмотра и ухода за детьми. Помимо этого, более чем в 30 субъектах учредили выплаты в размере до 1 млн рублей для таких пар и определили льготные условия обучения для семей.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «студенческая семья» в законодательство о молодежной политике. Закон расширяет меры поддержки молодых семей, включая студентов, обучающихся очно или очно-заочно.

Ранее сообщалось, что в России появится цифровой студенческий билет.