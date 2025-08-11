На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, почему женщинам важно ограничить потребление сладкого

Врач Полонская: женщинам важно ограничить потребление сладкого
Shutterstock

Женщинам стоит ограничить потребление сладкого и сложных углеводов, потому что они уменьшат количество лактобактерий и нарушит баланс микрофлоры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель амбулаторной службы больницы Им. Ерамишанцева, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусине Полонская.

«Лактобактерии уменьшаются при активном использовании сахара и сложных углеводов. Поэтому те пациентки, которые любят булочки, сладости, конфетки, шоколадки, они чаще сталкиваются с нарушением микробиоты влагалища», — сказала эксперт.

По ее словам, в этом случае лактобактерии замещаются патогенной флорой. Вместо сладостей Полонская посоветовала включать в свой рацион питания больше кисломолочных продуктов. Это принесет пользу для флоры, заключила она.

Исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что с наступлением выходных у россиян меняется не только расписание дня, но и наполнение холодильника. В будни, когда нужно быть продуктивными, люди получают энергию от кофе и чая в стаканчиках — спрос на бодрящие напитки повышается на 18% по сравнению с выходными.

Та же история с перекусами: в будни, когда каждая минута на счету, выпечка и готовая еда выручают, экономя время. Но с приходом выходных их востребованность становится на 10% и 14% ниже. На первый план выходят сладости, потребители не могут устоять перед соблазном и покупают их на 14% чаще.

Ранее врач назвала критерии, которые помогут выбрать сладкий арбуз.

