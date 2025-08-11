Врач объяснила, почему женщинам важно ограничить потребление сладкого

Женщинам стоит ограничить потребление сладкого и сложных углеводов, потому что они уменьшат количество лактобактерий и нарушит баланс микрофлоры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель амбулаторной службы больницы Им. Ерамишанцева, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Лусине Полонская.

«Лактобактерии уменьшаются при активном использовании сахара и сложных углеводов. Поэтому те пациентки, которые любят булочки, сладости, конфетки, шоколадки, они чаще сталкиваются с нарушением микробиоты влагалища», — сказала эксперт.

По ее словам, в этом случае лактобактерии замещаются патогенной флорой. Вместо сладостей Полонская посоветовала включать в свой рацион питания больше кисломолочных продуктов. Это принесет пользу для флоры, заключила она.

