Врач назвала критерии, которые помогут выбрать сладкий арбуз

При выборе спелого арбуза прежде всего важно обращать внимание на земляное пятно на кожуре. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Это место, где арбуз соприкасался с землей во время созревания. Если пятно желтое и не слишком большое, это указывает на то, что арбуз созрел на солнце и естественным образом набрал сладость», — отметила эксперт.

По ее словам, незрелые плоды имеют белое или зеленоватое пятно. Кроме того, важно оценить звук при постукивании — зрелый и сладкий арбуз будет издавать глухой и немного вибрирующий звук. Еще один важный критерий спелости — сухой и жесткий хвостик, это говорит о том, что ягода созрела естественным путем.

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач рассказала «Газете.Ru», что все фрукты обязательно мыть, так как они хранятся в таких условиях, что на их кожуре оседает пыль, могут находиться яйца паразитов и микроорганизмы, и все это можно занести внутрь с ножом. Арбузы, как и фрукты и овощи, могут содержать нитраты и пестициды, если их выращивали с нарушением агротехники, добавила она.

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