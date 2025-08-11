Пьяный мужчина уснул на железнодорожных путях и проснулся, когда на него наехал поезд

Мужчина уснул на железнодорожных путях в Ленинградской области и попал под поезд. Об этом сообщает транспортная полиция.
Несчастный случай произошел утром 10 августа рядом с железнодорожной станцией Волосово — грузовой поезд травмировал человека. Пострадавшим оказался 25-летний местный житель. По предварительным данным, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул прямо на путях.
Машинист несколько раз сигналил и применил экстренное торможение, но из-за короткого расстояния избежать наезда не удалось. Пострадавший был госпитализирован. Характер и тяжесть полученных им травм не уточняется.
Движение поездов не задерживалось. Ведется проверка.
До этого в Новосибирской области подросток выжил после удара током на крыше поезда. Инцидент произошел на станции Инская. 15-летний школьник забрался на крышу стоявшей электрички и оказался на критически близком расстоянии к проводу контактной сети. Подростка ударило током. С многочисленными ожогами пострадавший был госпитализирован.
Ранее в Ленобласти поезд сбил мужчину в наушниках.