В Ленобласти поезд сбил мужчину в наушниках

В Ленобласти мужчина в наушниках переходил пути и попал под поезд

В Гатчинском районе Ленинградской области мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и оказался под колесами поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел возле железнодорожной станции Сиверская 3 августа. 38-летний местный житель решил перейти пути в неположенном месте перед приближающимся составом. Он был в наушниках и не услышал звук поезда.

Машинист, заметивший на путях человека подвала сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не смогли.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее в Волгограде поезд сбил двухлетнего ребенка, убежавшего из дома.