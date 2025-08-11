На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогерша 5 лет собирала выпавшие в душе волосы и сделала из них парик

Daily Dot: американка сделала парик из выпавших за 5 лет волос в душе
true
true
true
close
reallyrapunzel/TikTok

Женщина из США в течение пяти лет собирала свои выпавшие в душе волосы и сделала из них парик, пишет Daily Dot.

Блогерша по имени Эшли уже пять лет не выбрасывает волосы, которые выпадают во время мытья головы, а бережно собирает их в один большой комок. Сейчас ее «коллекция» достигла таких размеров, что из нее можно заплести косу. По словам американки, идея родилась в 2020 году, когда она решила сохранить первые пряди. Американская академия дерматологии отмечает, что человек теряет в среднем от 50 до 100 волос в день. При среднем показателе в 75 волос за пять лет у Эшли накопилось более 136 тысяч волосков.

В комментариях подписчики делятся смешанными эмоциями: одни интересуются, не стала ли она лысой, другие признаются, что наблюдают за ее проектом уже несколько лет.

«А почему это выглядит лучше, чем мои волосы», — иронизируют комментаторы.

Ранее женщина из Нигерии сделала самый широкий в мире парик.

