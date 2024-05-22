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Нигерийка сделала самый широкий парик в мире

UPI: женщина из Нигерии сделала парик шириной 3,5 метра и попала в Книгу рекордов Гиннесса

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guinnessworldrecords/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Нигерии сделала самый широкий парик в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI. Женщина признается, что невероятно гордится своим достижением.

Как сообщают СМИ, 31-летняя мастерица из Нигерии по имени Хелен Уильямс сшила парик шириной 3,5 метра. По словам женщины, на эту работу она потратила почти месяц, а на создание парика ушло примерно 800 пучков волос.

«Как профессиональный производитель париков, я с нетерпением жду возможности побить еще много рекордов в этой категории. Мне нравится брать на себя сложные задачи, это делает меня лучше», — прокомментировала африканка.

Кроме того, Хелен украсила рекордный парик стразами и выставила его в своем офисе на всеобщее обозрение.

«Хочу, чтобы на него смотрели мои дети и правнуки», — добавила она

Ранее африканец установил мировой рекорд по количеству обнятых деревьев за час.

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