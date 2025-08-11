На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина жестоко избил бывшую жену в Башкирии, узнав о ее новых отношениях

Mash: в Башкирии мужчина жестоко избил экс-супругу, узнав о ее новых отношениях
Telegram-канал «Mash Batash»

В Башкирии мужчина напал на бывшую жену и жестоко избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Туймазы. Мужчина напал на экс-супругу и жестоко избил ее — на кадрах с места происшествия видно, как агрессор таскает девушку за волосы, бьет ее об стену, а также наносит ей удары ногой в область головы.

Пострадавшая попала в больницу, информации о ее состоянии не поступало. По словам пострадавшей, бывший муж напал на нее после того, как узнал о ее новых отношениях.

До этого россиянин избил возлюбленную, которая не дала ему денег на выпивку. Потерпевшая обратилась за помощью в экстренные службы. Злоумышленник передан в отдел полиции.

Ранее россиянин избил беременную возлюбленную деревянной колотушкой.

