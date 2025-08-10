Россиянин избил возлюбленную, которая не дала ему денег на выпивку

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который избил возлюбленную из-за отказа в выпивке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Радищева, росгвардейцы прибыли на вызов в одну из квартир. В комнате они обнаружили избитую женщину и ее обидчика. Выяснилось, что 37-летний новокузнечанин поссорился с сожительницей, когда та не дала ему денег на спиртное.

В ходе конфликта мужчина стал угрожать горожанке физической расправой, а после нанес несколько ударов кулаками по телу. Потерпевшая обратилась за помощью в экстренные службы. Злоумышленник передан в отдел полиции.

До этого в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. Возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Ранее пьяный россиянин истязал и пытался утопить возлюбленную и ее дочь.