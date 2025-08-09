На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил беременную возлюбленную деревянной колотушкой

В Смоленской области мужчина жестоко избил беременную сожительницу
Depositphotos

В Ярцево местный житель подозревается в покушении на жизнь беременной сожительницы, мужчина жестоко избил женщину. Об этом сообщает СУ СК РФ Смоленской области.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 7 августа. Подозреваемый приревновал свою беременную сожительницу и набросился на нее с кулаками и деревянной колотушкой. Пострадавшую спасли соседи, она госпитализирована.

Нападавшего удалось задержать, он заключен под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить длительный срок заключения.

До этого в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. Возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Ранее пьяный россиянин избил бывшую жену и ее подругу скалкой и разделочной доской

