Россиянку отдали под суд за сравнение новой школьной формы с обмундированием Гитлера

В Ярославле женщину оштрафовали за комментарий о новом стандарте школьной формы
Минпросвещения России

Жительницу Ярославля наказали за сравнение школьной формы нового образца с обмундированием Гитлера. О решении суда пишут «Осторожно, новости».

Дело об административном правонарушении на 33-летнюю Викторию Б. завели в начале августа. Женщину обвинили в демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за оставленного ею комментария под одним из постов новостного паблика «Жесть Ярославль». В нем говорилось об утверждении с 1 июля стандарта для школьной формы с «патриотической символикой» на одежде.

Одна из вариаций комплекта формы для девочек напомнила Виктории форму лидера нацистской Германии, и, чтобы не быть голословной, она добавила в комментарии соответствующую картинку для сравнения.

«Гитлером навеяло от второго костюма», — написала женщина.

Этот комментарий и стал основанием для возбуждения дела. Виктория предстала перед судом и раскаялась в содеянном, что было признано смягчающим обстоятельством. В итоге подсудимую обязали удалить свою реплику под постом и назначили ей минимальный штраф в 1000 рублей.

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.

