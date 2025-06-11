Студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО

Студентку московского вуза оштрафовали за негативное высказывание об участнике СВО. Свой комментарий она оставила в учебном чате, сообщается на сайте городских судов.

Из материалов дела о дискредитации ВС РФ следует, что в декабре прошлого года Арина К., студентка третьего курса Московского городского педагогического университета (МГПУ), поспорила с одногруппниками в чате и дала понять, что негативно относится к общему знакомому, находящемуся на СВО.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», после конфликта в чате одногруппница, с которой Арина конфликтует с первого курса, заявила ей, что «ФСБ очень хорошо занимается такими высказываниями в сторону военных». Скрин переписки она опубликовала в соцсетях, чем спровоцировала начало проверки в отношении оппонентки.

В итоге Арину оштрафовали на 30 тыс. рублей. Студентка нигде не работает, поэтому каким образом она будет оплачивать штраф, неизвестно.

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