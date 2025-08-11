Полуголый пьяный мужчина разгуливал у детской площадки в Подмосковье и пугал жителей

В подмосковном Ногинске местные жители пожаловались на неадекватного человека, который своим видом и поведением наводит ужас на местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Ногинск».

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что мужчина разгуливает по газону рядом с пешеходной дорожкой. Он нетвердой походкой движется в сторону кустов, но затем резко меняет направление и идет в сторону детской площадки. При этом он говорит что-то невнятное и разводит руки в стороны.

«Мужчина в нетрезвом состоянии разгуливает на детской площадке — так еще и полуголый! Вокруг дети… Что за кошмар? Самим не стыдно?» — возмутилась подписчица канала, сделавшая видео.

Подписчики канала посоветовали автору ролика вызывать в подобных ситуациях полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полуголый мужчина вышел на карниз балкона и сорвался вниз.