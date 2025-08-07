На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полуголый уралец лазал по карнизу балкона и сорвался вниз

В Екатеринбурге полуголый мужчина вышел на карниз балкона и сорвался вниз
true
true
true
close
Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге местный житель вылез на карниз балкона третьего этажа и сорвался вниз. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в доме 16 по улице Академика Постовского. На кадрах опубликованной каналом записи, сделанной очевидцем, видно, как полуголый мужчина выбрался на карниз балкона. Бдительные соседи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители пытались уговорить мужчину не двигаться и дождаться подмоги спасателей. Но он отказался выполнять требования правоохранителей, попытался перебраться с карниза балкона одной квартиры к другой и упал. Предположительно, в момент случившегося пострадавший находился в состоянии опьянения.

На скорой его госпитализировали в местную больницу. По данным канала, в момент приезда медиков пострадавший был жив. О травмах, которые он получил при падении, информация отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области турист сорвался со скалы и попал в больницу.

