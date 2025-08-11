На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве падение трехлетнего ребенка из окна закончилось трагедией

В Москве трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и не выжил
Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Правоохранительные органы Москвы расследуют обстоятельства трагедии, которая закончилась падением из окна трехлетнего ребенка на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 10 августа в доме на улице Изюмской. По предварительной информации, мальчик 2022 года рождения сам открыл дверь в квартире. После этого он вышел на лестничную площадку пятого этажа. Там он забрался на стол, установленный рядом с мусоропроводом, дотянулся до окна и полетел вниз.

Мать ребенка на момент несчастного случая находилась в квартире. Спасти ребенка не удалось.

Известно, что семья мальчика состоит на учете в профилактических органах.

До этого аналогичный случай произошел в Красноярске. Там из окна пятого этажа выпал семилетний ребенок. Мальчик пошел на кухню за водой, сел на подоконник у открытого окна и случайно вывалился на улицу, его также не спасли.

Ранее в Перми врачи сообщили о том, что спасли ребенка, выпавшего из окна десятого этажа.

