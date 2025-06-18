В Перми ребенок выпал из окна десятого этажа, выжил и не получил серьезных травм

В Перми ребенок попал в больницу после того, как выпал из окна квартиры на десятом этаже. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в начале июня, но информацию об этом ведомство опубликовало только сейчас. Двухлетней девочке после падения вызвали скорую помощь.

Медики оказали пострадавшей помощь и доставили в больницу, где у нее не нашли критических повреждений. У девочки обнаружили только пневмоторакс. Помимо этого, подобные падения часто сопровождаются травматическим шоком, но у ребенка этого не было.

«По словам специалистов, это единственный случай в их практике, когда человек, упавший с такой высоты, выжил», – поделились в ведомстве.

После инцидента пострадавшую положили в отделение хирургии, где она находилась еще несколько дней. После дополнительных исследований выяснилось, что здоровью девочки ничего не угрожает, ее выписали.

Ранее в Волгограде пятилетняя девочка выжила после падения из окна.