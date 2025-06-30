Россиянка потеряла ребенка из-за роковой небрежности

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна и не выжил

ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/VK

В Красноярске семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа по недосмотру взрослых, мальчик не выжил. В краевом следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла вечером 29 июня в многоэтажке на улице Королева. По предварительной информации, мальчик находился в квартире вместе с матерью и бабушкой.

«В какой-то момент мальчик ушел на кухню, чтобы попить воды. Окно в кухне было приоткрыто для проветривания. Вероятно, мальчик сел на подоконник и выпал из открытого окна с высоты пятого этажа», — поделились в ведомстве.

Прибывшая на место ЧС скорая ребенку ничем помочь не смогла, мальчик не выжил.

В Следственном комитете уточнили, что семья, где произошел несчастный случай, на учете не состояла.

Ранее в Перми врачи сообщили о том, что спасли ребенка, выпавшего из окна десятого этажа.