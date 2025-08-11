Мать отдала пони дочери в зоопарк на кормление львам

NDTV: в Дании женщина отдала пони дочери в зоопарк на кормление львам

В Дании женщина отдала пони дочери в зоопарк на кормление львам, пишет NDTV.

Датчанка Пернилле Соль рассказала, что приняла непростое решение — отдать 22-летнего пони своей дочери зоопарку Ольборга, чтобы его усыпили и использовали в качестве корма для львов. По словам женщины, пожилой немецкий ездовой пони по кличке Чикаго страдал от тяжелой экземы и хронических болей, и ветеринары уже рекомендовали эвтаназию.

«Это может звучать очень драматично и странно, но животные, которых мы отправляем в зоопарк, все равно должны быть усыплены. Это не так, что их живыми бросают хищникам», — пояснила Соль.

Пернилле владеет небольшой фермой в Ассенсе, где занимаются реабилитацией и поддержкой детей с проблемами психического здоровья. Животные на ферме помогают в терапии, и Чикаго долгие годы был любимцем публики. История Соль стала известна на фоне скандала вокруг зоопарка Ольборга, который недавно обратился к населению с просьбой жертвовать «нежелательных» домашних животных — кур, кроликов, морских свинок и даже лошадей.

В администрации зоопарка заявляют, что это практика, имитирующая природную пищевую цепочку. В качестве поощрения доноры получают выплаты: €12 за мелких животных и €0,5 за каждый килограмм крупных животных, таких как лошади.

Ранее зоозащитники подали в суд на нюрнбергский зоопарк, где 12 бабуинов скормили хищникам.