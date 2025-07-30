Активисты в Германии подали в суд на зоопарк, где 12 бабуинов скормили хищникам

Зоозащитники подали в суд на нюрнбергский зоопарк, где 12 бабуинов скормили хищникам , пишет Telegraaf.

Согласно официальным данным, вольер зоопарка в нюрнберге был рассчитан на 25 животных и молодняк. Однако в последние годы там проживало более 40 бабуинов, что приводило к регулярным конфликтам между особями. Еще в феврале 2024 года руководство зоопарка объявило о намерении усыпить часть популяции из-за нехватки пространства. Некоторые другие зоопарки предлагали принять животных, но, по утверждению администрации, ни одно из предложений не соответствовало нормам по обеспечению благополучия животных.

Вчера утром зоопарк внезапно объявил о временном закрытии по «деловым причинам». Инициативная группа Animal Rebellion заподозрила, что в этот день будет произведена ликвидация животных, и организовала акцию протеста у входа. Несколько активистов перелезли через забор и приклеились к территории зоопарка. Все они были задержаны полицией.

Позже выяснилось, что подозрения активистов подтвердились: часть бабуинов усыпили, другую половину скормили хищникам. Зоозащитные организации утверждают, что этого можно было избежать, и обвиняют зоопарк в безответственной политике разведения, которая продолжалась в течение многих лет, требуя ответить за свои действия перед законом. При этом в зоопарке заявили, что пытались контролировать размножение с помощью программ контрацепции, но они оказались неэффективными.

Ранее люди раскритиковали немецкий зоопарк, в котором усыпили двух львят.