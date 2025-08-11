На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка поверила в бесплатную замену ключа и лишилась квартиры и 6,5 млн рублей

Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Анапы отдала свои деньги мошенникам, поверив в историю с бесплатной услугой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представились сотрудниками службы обслуживания домофонов и рассказали о бесплатной замене ключей. Доверившись злоумышленникам, пострадавшая продиктовала код из сообщения, таким образом они получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах».

Затем аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других служб. Мошенники убедили женщину в необходимости продать жилье и автомобиль.

«Далее деньги были переведены на подконтрольные мошенникам счета», – сообщается в публикации.

В результате женщина лишилась более 6,5 миллионов рублей.

До этого в Москве супружеская пара лишилась 27 миллионов рублей из-за аферистов. Неизвестные представились бывшим работодателем мужа, затем – сотрудниками силовых структур.

Ранее в Петербурге подросток помог мошенникам обокрасть пенсионерку.

