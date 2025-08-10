На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Супруги из Москвы потеряли 27 млн рублей после разговора «бывшим начальником» мужа

Супружеская пара из Москвы отдала аферистам 27 млн и стали получать от них угрозы
true
true
true
close
Shutterstock

Супруги-пенсионеры из Москвы лишились сбережений после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщает столичная прокуратура.

Недавно мужчина получил звонок в мессенджере от человека, который представился его бывшим начальником. Тот рассказал, что в организации проводится проверка сотрудников и скоро ему позвонит сотрудник ФСБ для уточнения деталей.

Далее мужчина вступил в переписку с незнакомцем, назвавшимся сотрудником силовых структур. Тот сообщил, что банк заблокировал перевод денег от его имени на счет «преступника». Позже в мошенническую схему включилась женщина, выдавшая себя за сотрудницу банка.

«Все свои действия я должен был согласовывать с «силовиком», ни с кем не общаться без его разрешения, не отвечать на вопросы и никому не рассказывать о происходящем», — отметил пострадавший.

Поддавшись на уловки аферистов, мужчина вместе с супругой под предлогом передачи сбережений сотрудникам силовых органов снимали деньги со счетов и передавали курьерам. За две недели пенсионеры перевели мошенникам 27 млн рублей.

Когда мужчина начал получать угрозы от «телефонных наставников», он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Ранее мужчину обманом заставили купить абонементы в спортзал на 300 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами