В Петербурге подросток помог мошенникам обокрасть пенсионерку

В Петербурге сотрудники полиции задержали юношу, который работал курьером у мошенников и помог украсть у пенсионерки более 2 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

В правоохранительные органы обратилась пожилая петербурженка, женщина заявила, что лишилась накоплений из-за мошенников. Выяснилось, что аферисты в течение пяти дней общались с пенсионеркой под видом сотрудников различных структур.

Под предлогом сохранения сбережений они убедили потерпевшую передать курьеру деньги. На встречу приехал 16-летний юноша, которому петербурженка передала 2 млн рублей наличными. Курьера злоумышленников удалось задержать. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Сочи женщина продала квартиру и отдала мошенникам почти 11 млн рублей. Аферисты общались с 53-летней женщиной в течение 3,5 месяцев. Неизвестные убедили пострадавшую, что ее сбережения находятся в опасности, поэтому их нужно отправить на специальные счета. Женщина отдала им 4,5 миллиона рублей. Однако позже они вынудили сочинку продать свою квартиру. Полученные от сделки деньги она передала доставщику.

Ранее мошенники разбудили петербуржца посреди ночи и выманили у него почти 15 млн рублей.