На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, стоит ли ставить рекорды по количеству шагов для здоровья сердца

Врач Уланкина: для здоровья сердца важны регулярные прогулки на свежем воздухе
close
Depositphotos

Для здоровья сердца гораздо важнее регулярные прогулки, нежели редкие, но «по-максимуму». Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, люди, привыкшие вести малоподвижный образ жизни, не должны стремиться к рекордам по количеству шагов за один променад. Вместо этого следует увеличивать нагрузку постепенно.

«Важнее всего сделать ходьбу привычкой — даже короткие, но ежедневные прогулки намного полезнее, чем редкие рекорды. Кроме того, шаги можно и не считать. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым людям полезнее всего проходить от 20 до 40 минут в день», — сказала специалист.

Она добавила, что ходьбу можно заменить другой умеренной кардионагрузкой — плаванием, танцами, ездой на велосипеде.

До этого Уланкина говорила, что у людей, проходящих в среднем 8 тысяч шагов ежедневно, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 45% по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Ранее ученые выяснили, какие прогулки пешком продлевают жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами