Врач раскрыла, стоит ли ставить рекорды по количеству шагов для здоровья сердца

Для здоровья сердца гораздо важнее регулярные прогулки, нежели редкие, но «по-максимуму». Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, люди, привыкшие вести малоподвижный образ жизни, не должны стремиться к рекордам по количеству шагов за один променад. Вместо этого следует увеличивать нагрузку постепенно.

«Важнее всего сделать ходьбу привычкой — даже короткие, но ежедневные прогулки намного полезнее, чем редкие рекорды. Кроме того, шаги можно и не считать. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым людям полезнее всего проходить от 20 до 40 минут в день», — сказала специалист.

Она добавила, что ходьбу можно заменить другой умеренной кардионагрузкой — плаванием, танцами, ездой на велосипеде.

До этого Уланкина говорила, что у людей, проходящих в среднем 8 тысяч шагов ежедневно, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 45% по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Ранее ученые выяснили, какие прогулки пешком продлевают жизнь.