Россиянам рассказали, как ежедневная ходьба влияет на здоровье сердца

Врач Уланкина: ежедневная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Shutterstock

Ежедневная ходьба тренирует сосуды и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«У людей, проходящих в среднем 8 тысяч шагов ежедневно, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 45% по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни», — отметила специалист.

Однако, по ее словам, не стоит переусердствовать, поскольку польза ходьбы не линейна. После 12 тысяч шагов дополнительный защитный эффект практически не увеличивается, а прогулка в 20 тысяч шагов и более может перегрузить суставы у неподготовленных людей, пояснила она.

Недавно американские ученые выяснили, что увеличение темпа ежедневных прогулок может существенно снизить риск преждевременной смерти.

По словам экспертов, результаты исследования подчеркивают доступность и эффективность простых физических нагрузок в борьбе с хроническими заболеваниями, особенно среди социально уязвимых групп населения.

Ранее фитнес-тренер рассказал, как худеть летом без тренировок.

