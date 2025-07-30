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Ученые выяснили, какие прогулки пешком продлевают жизнь

АJРМ: прогулки в ускоренном темпе снижают риск раннего ухода из жизни
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Ingram Images/Global Look Press

Американские исследователи выяснили, что увеличение темпа ежедневных прогулок может существенно снизить риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Ученые проанализировали данные о здоровье и физической активности более 79 тысяч жителей юго-восточных штатов США — регионов с преобладанием людей с низким уровнем дохода. Исследователи оценили продолжительность и интенсивность прогулок испытуемых, а затем сопоставили показатели с уровнем смертности за годы наблюдений.

Выяснилось, что всего 15 минут быстрой ходьбы в день снижали риск преждевременной смерти почти на 20%. При этом три часа медленной ходьбы оказывали менее выраженный защитный эффект. Наибольшее влияние темп прогулки оказал на риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Аэробная нагрузка, которую обеспечивает быстрая ходьба, улучшает работу сердца, усиливает поступление кислорода в ткани и помогает контролировать массу тела, артериальное давление и уровень холестерина», — поясняют авторы.

По словам ученых, результаты подчеркивают доступность и эффективность простых физических нагрузок в борьбе с хроническими заболеваниями, особенно среди социально уязвимых групп населения.

Ранее был назван простой способ продлить молодость.

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