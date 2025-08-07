Фитнес-тренер рассказал, как худеть летом без тренировок

Для похудения летом без тренировок подойдут ходьба, велосипед, плавание и подвижные игры. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.

По его словам, главное регулярно заниматься такой естественной физической активностью. Например, проходить 7-10 тыс. шагов в день. Кататься на велосипеде стоит хотя бы два-три раза в неделю — в комфортном ритме, но с элементами нагрузки. Плавание эксперт назвал универсальным видом физической активности.

«Нагрузки на суставы нет, а прокачивается практически основная часть всех групп мышц, то есть крупных мышц», — добавил Литовченко.

Специалист также посоветовал играть в волейбол, баскетбол, бадминтон и настольный теннис.

Обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский до этого говорил, что нехватка терпения может быть причиной неудачи в процессе похудения. Он отметил, что снижение веса является длительным процессом, для которого требуется большая работа. В норме в месяц для стабильного результата можно терять около 2-3 кг. Медленное достижение цели может быть вызвано неправильным режимом тренировок и их интенсивностью, а также питанием.

