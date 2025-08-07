На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фитнес-тренер рассказал, как худеть летом без тренировок

Тренер Литовченко: ходьба и велосипед помогут худеть летом без тренировок
true
true
true
close
Shutterstock/Pixel-Shot

Для похудения летом без тренировок подойдут ходьба, велосипед, плавание и подвижные игры. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.

По его словам, главное регулярно заниматься такой естественной физической активностью. Например, проходить 7-10 тыс. шагов в день. Кататься на велосипеде стоит хотя бы два-три раза в неделю — в комфортном ритме, но с элементами нагрузки. Плавание эксперт назвал универсальным видом физической активности.

«Нагрузки на суставы нет, а прокачивается практически основная часть всех групп мышц, то есть крупных мышц», — добавил Литовченко.

Специалист также посоветовал играть в волейбол, баскетбол, бадминтон и настольный теннис.

Обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский до этого говорил, что нехватка терпения может быть причиной неудачи в процессе похудения. Он отметил, что снижение веса является длительным процессом, для которого требуется большая работа. В норме в месяц для стабильного результата можно терять около 2-3 кг. Медленное достижение цели может быть вызвано неправильным режимом тренировок и их интенсивностью, а также питанием.

Ранее были названы продукты, мешающие похудению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами