В Тюмени пациент не выжил, выпав из окна шестого этажа больницы

В Тюмени пациент не выжил после выпадения из окна. Об этом сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на депздрав.
Инцидент произошел в местной клинической больнице ночью. По данным администрации города, в момент произошедшего в палате медиков не было. Пациент выдернул оконный ограничитель. Спустя какое-то время он выпал из окна.
«Медики боролись за жизнь пациента – проводили сердечно-легочную реанимацию, к сожалению, спасти не удалось», – сообщается в публикации.
Специалисты сообщили об инциденте правоохранительным органам. Сотрудники депздрава проведут проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовали и сотрудники правоохранительных органов.
