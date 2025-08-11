На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени пациент не выжил, выпав из окна шестого этажа больницы

В Тюмени мужчина выпал из окна шестого этажа больницы
Depositphotos

В Тюмени пациент не выжил после выпадения из окна. Об этом сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на депздрав.

Инцидент произошел в местной клинической больнице ночью. По данным администрации города, в момент произошедшего в палате медиков не было. Пациент выдернул оконный ограничитель. Спустя какое-то время он выпал из окна.

«Медики боролись за жизнь пациента – проводили сердечно-легочную реанимацию, к сожалению, спасти не удалось», – сообщается в публикации.

Специалисты сообщили об инциденте правоохранительным органам. Сотрудники депздрава проведут проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовали и сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Ульяновске ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил. Когда спасатели прибыли на место, рядом с девочкой уже находилась мать. Пострадавшую транспортировали в больницу на скорой помощи.

Ранее в Тверской области четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома.

