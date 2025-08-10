В Тверской области четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома

В Тверской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Конаковском муниципальном округе устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней девочки, ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. Об этом сообщает прокуратура Тверской области.

Инцидент произошел в деревне Коровино. Четырехлетняя девочка находилась в комнате вместе с матерью, ребенок забрался на подоконник у раскрытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал с высоты второго этажа.

Пострадавшая госпитализирована с различными травмами. Подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по Большой Пушкарской улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку и упала с высоты, когда родители отвлеклись. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей свода и основания черепа, травмами внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трехлетний ребенок упал с третьего этажа в Тульской области.