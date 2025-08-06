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В Ульяновске девочка выпала из окна седьмого этажа и выжила

В Ульяновске девочка попала в больницу, выпав из окна седьмого этажа
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Девочка выпала из окна седьмого этажа дома в Ульяновске и выжила. Об этом сообщает МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска».

Инцидент произошел на улице Громовой. Ребенок на вид лет шести-семи сорвался с высоты и приземлился около дома. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.
Прибывшие на место спасатели заметили на улице около дома мать и саму девочку.

«По итогам осмотра сотрудники дежурной смены аккуратно транспортировали ее с мамой в машину скорой медицинской помощи», – сообщается в публикации.

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, информация о ее травмах не уточняется.

До этого в Ленобласти четырехлетний ребенок серьезно пострадал, выпав из окна квартиры на втором этаже. Оставшись без присмотра, он облокотился на москитную сетку, и спикировал вниз. Пострадавшего с переломом ребра и другими повреждениями госпитализировали.

Ранее в Екатеринбурге трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа.

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